Міносвіти зменшило поріг проходження ЗНО з української мови для нацменшин

Фото: Лілія Гриневич (Віталій Носач/РБК-Україна)

Учням 11 класів з угорських та румунських шкіл запровадять адаптивний поріг

У 2019 році для шкіл національних меншин були знижено прохідний поріг для складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Про це під час години запитань до уряду заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, учням 11 класів з угорських та румунських шкіл запровадять адаптивний поріг.

"Цьогоріч ми запровадили розумне пристосування до цільової категорії випускників шкіл з мовами національних меншин, мова яких не належить до групи слов'янських мов. Тому що дітям з угорських та румунських шкіл, мова яких дуже відрізняється від української, складно опановувати українську. До недавнього часу у них було мало можливостей вивчати українську мову. Для них буде встановлено адаптивний поріг, нижчий за звичайний. Він дасть їм можливість брати участь у відборі до закладів вищої освіти", - заявила Гриневич.

Нагадаємо, глава Міносвіти заявила, що для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зареєстровано вже 354 тисячі чоловік. За її словами, ЗНО буде проводитися з 11 предметів.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 лютого в Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона тривала до 25 березня.

Додамо також, на участь у пробному тестуванні подали майже 280 тис. заявок. Відзначимо, найчастіше на пробне тестування вибирали українську мову і літературу.