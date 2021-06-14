Міносвіти може подовжити терміни вступу на бюджет для дітей з ТОТ

Міністерство освіти та науки може подовжити терміни вступної кампанії на бюджет для дітей з тимчасово окупованих територій. Бойовики забороняють абітурієнтам виїжджати з ТОТ для вступу.

"Цього року, як і минулого, до освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та виявили бажання навчатися у закладах освіти на території, підконтрольній українській владі", - сказано у повідомленні.

Міністерство засуджує такі дії окупаційної влади.

Наразі українці, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати держкордон без дотримання встановлених норм. Чинне законодавство України передбачає певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з ТОТ, а також за незаконний перетин кордону.

"Міністерство освіти і науки звернулося до Державної прикордонної служби з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адмінвпливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", і надати роз’яснення", - сказано у повідомленні.

Крім того, у міністерстві звернули увагу, що вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до вишів для вступу через освітні центри. У вступників, як правило, відсутні документи, що унеможливлює подання заяв електронними засобами зв’язку.

"На сьогодні в Україні не існує надійного та дієвого механізму дистанційного вступу громадян з ТОТ в аспекті забезпечення належної початкової ідентифікації таких вступників, забезпечення захисту їх персональних даних та подальшої їх аутентифікації при проведенні вступних випробувань", - вказано у повідомленні.

МОН у межах компетенції вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити можливість українцям з окупованих територій вступати до закладів освіти на підконтрольній території.

"Також Міністерством освіти і науки буде розглянуте питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення", - вказано у повідомленні.