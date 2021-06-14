ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міносвіти може подовжити терміни вступу на бюджет для дітей з ТОТ

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 14 червня 2021 15:14
Міносвіти може подовжити терміни вступу на бюджет для дітей з ТОТ Фото: МОН може продовжити терміни вступу на бюджет для дітей з ВОТ (facebook.com ntuu kpi)
Автор: Юлія Струк

Міністерство освіти та науки може подовжити терміни вступної кампанії на бюджет для дітей з тимчасово окупованих територій. Бойовики забороняють абітурієнтам виїжджати з ТОТ для вступу.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

"Цього року, як і минулого, до освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та виявили бажання навчатися у закладах освіти на території, підконтрольній українській владі", - сказано у повідомленні.

Міністерство засуджує такі дії окупаційної влади.

Наразі українці, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати держкордон без дотримання встановлених норм. Чинне законодавство України передбачає певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з ТОТ, а також за незаконний перетин кордону.

"Міністерство освіти і науки звернулося до Державної прикордонної служби з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адмінвпливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", і надати роз’яснення", - сказано у повідомленні.

Крім того, у міністерстві звернули увагу, що вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до вишів для вступу через освітні центри. У вступників, як правило, відсутні документи, що унеможливлює подання заяв електронними засобами зв’язку.

"На сьогодні в Україні не існує надійного та дієвого механізму дистанційного вступу громадян з ТОТ в аспекті забезпечення належної початкової ідентифікації таких вступників, забезпечення захисту їх персональних даних та подальшої їх аутентифікації при проведенні вступних випробувань", - вказано у повідомленні.

МОН у межах компетенції вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити можливість українцям з окупованих територій вступати до закладів освіти на підконтрольній території.

"Також Міністерством освіти і науки буде розглянуте питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна продовжила терміни прийому документів від абітурієнтів з окупованих районів Донбасу на підготовчі курси для вступу до вишів.

Так, омбудсмен Людмила Денісова заявила, що окупанти в так званій "Донецькій народній республіці" прийняли рішення не випускати дітей старше 14 років, у яких немає паспортів України, Російської Федерації або невизнаних "республік".

РБК-Україна детально розписувало, як діти з окупованих територій Донбасу та Криму можуть вступити до вишів на підконтрольній Україні території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міносвіти ОРДЛО
NEWS
Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям
Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків