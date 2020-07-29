У МОН назвали новації вступної кампанії в цьому році

Фото: приймальна комісія (nmu.org.ua)

На бюджет абітурієнти зможуть подати 5 заяв і необмежену кількість на контракт

В Україні 1 серпня стартує вступна кампанія у заклади вищої освіти. У цьому році абітурієнти зможуть подати до 5 заяв на бюджет, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час брифінгу.

За його словами, вступники зможуть подати заяви на бюджет у період з 13 по 22 серпня.

"Вступна кампанія в установи вищої освіти розпочнеться 1 серпня. 1 серпня в 10:00 ранку буде відкрита можливість реєстрації електронних кабінетів", - сказав Вітренко.

Також у цьому році абітурієнти пільгових категорій зможуть подати електронні заяви на надходження при наявності хоча б одного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років.

"Для цього їм потрібно перед подачею заяв звернутися в один із закладів вищої або професійного перед вищої освіти з підтвердними документами для внесення в "Реєстр осіб зі спеціальними умовами", - повідомив він.

Ще однією новацією стала можливість абітурієнтам здавати вступні іспити замість ЄДІ, а також здавати творчі конкурси на певні спеціальності при вступі на бюджет. Такі абітурієнти могли зареєструватися у закладі вищої освіти для складення таких екзаменів та творчих конкурсів з 24 липня. Здача екзаменів і написання творчих конкурсів пройде з 1 по 12 серпня.

Крім цього у цьому році освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" будуть створені у всіх університетах МОН, Моз, Мінкультури та в трьох закладах вищої освіти МВС.

"Крім того, тепер у рамках окремої квоти на участь у конкурсному відборі будуть не тільки що надходять АР Крим і Севастополя, що надходять непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, лінії зіткнення", - повідомили в Міносвіти.

Подача документів на бакалавра за кошти бюджетні кошти пройде в два етапи: основний до 20 серпня та зарахування на контракт до 23 жовтня.

"В освітньому центрі надходять з тимчасово окупованих територій можуть подати до 5 заяв для участі в конкурсі на місця державного замовлення у межах спеціальної квоти для прийому вступників тимчасово окупованих територій на основі повної загальної середньої освіти (Квота 2)", - додали в МОН.

Раніше РБК-Україна писало, що навчальний рік для першого курсу почнеться з 15-17 вересня.

Також повідомлялося, що 17 липня в Україні завершилася основна сесія ЗНО.