Питання реформи освіти винесуть на РНБО

Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відомство найближчим часом має розглянути реформу освіти. Він заявив про системну кризу у цій сфері.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Реформування системи освіти у контексті вдосконалення державної політики інноваційного розвитку має стати предметом розгляду РНБО найближчим часом", - вказано у повідомленні.

Данілов підкреслив, що за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" було проведено аналіз стану системи вищої освіти у контексті національної безпеки. За його результатами можна зробити висновок про системну кризу у цій сфері, що "формує потенційні та реальні загрози державній та національній безпеці України".

"Данілов акцентував, що наука і технології розвинутих країн значно випереджають вітчизняні", - інформує прес-служба РНБО.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки наголосив на необхідності зосередити зусилля на відродженні науково-технічного потенціалу України.

"Розвиток наукоємних галузей, що формують конкурентні переваги будь-якої держави, дозволить протидіяти широкому спектру наявних та майбутніх загроз", - зазначив він.

Нагадаємо, у липні у Міністерстві освіти та науки заявили, що вища освіта в Україні потребує реформування; зокрема, необхідно надати їй повну автономію.