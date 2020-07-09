ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шкарлет хоче автономії для вищої освіти в Україні

Київ, Четвер 09 липня 2020 17:06
Шкарлет хоче автономії для вищої освіти в Україні
Фото: Сергій Шкарлет (stu.cn.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Шкарлет хоче реформувати вищу освіту в Україні

Вища освіта в Україні потребує реформування. Зокрема, необхідно надати їй повну автономію.

Про це заявив т.в.о. міністра освіти України Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Шкарлета, мова йде не лише про фінансову автономію, але й про майнову та автономію щодо управління і розвитку вищого закладу освіти.

"На сьогодні вища освіта повинна мати автономію і спроможність сказати українським дітям і українським батькам, що ми абсолютно конкурентоспроможні на ринку праці. От в цьому контексті реформа вищої освіти повинна здійснюватися", - наголосив він.

Зазначимо, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет був призначений на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти та науки 25 червня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Шкарлет перебуває на випробувальному терміні.

Нагадаємо, раніше Шкарлет пропонував скасувати складання Зовнішнього незалежного тестування для абітурієнтів заочної форми навчання.

Також, Шкарлет назвав декілька можливих варіантів початку нового навчального року в умовах пандемії коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОсвітаМіносвіти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся