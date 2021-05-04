Міносвіти та експерти розповіли, яким буде навчання з вересня

"Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. МОН прагне до того, щоб найшвидше повернути всіх учнів та студентів до школи, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти", - заявили в прес-службі Міносвіти.

Як скоро це станеться, залежить не тільки від рівня інфікування в країні, але також від темпів вакцинації, говорить голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

"Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Подивимося: якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа - то так, діти зможуть повернутися до звичного навчання з осені", - сказала вона РБК-Україна.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що освіта, до якої усі звикли, у березні 2020 року пішла в минуле і вже не повернеться.

"Насправді, коли ми повернемося до звичайного життя - а я глибоко переконаний, що це відбудеться - ми будемо мати, по-перше, набагато більше досвіду життя в умовах пандемії. Але вже в тих умовах освіта, звичайно, уже не залишиться такою, як була. Бо та освіта, до якої вже всі ми звикли, у березні 2020 року просто пішла в минуле і вже не повернеться", - сказав він.

Пандемія і карантин підштовхнули систему освіти до швидкого розвитку.

"За цей рік рівень цифрової компетентності вчителів зріс так, як ми навіть мріяти не могли всі попередні роки. Це наочна ілюстрація досить банальної істини, що криза - це не лише проблема, а й можливість", - підкреслив омбудсмен.

Частина опанованих цифрових інструментів в арсеналі українських педагогів, ймовірно, залишиться і після перемоги над вірусом. Школи та викладачі, які "розсмакували" плюси онлайн-платформ, навряд чи захочуть повністю розпрощатися з ними після пандемії.

Очікується, що чимало вчителів будуть застосовувати ці інструменти і в майбутньому разом з оффлайн-уроками, тому що вони дають більше можливостей і працюють ефективніше, вважає Горбачов.