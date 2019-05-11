У МОН дали відповіді на найпоширеніші питання абітурієнтів

Міністерство освіти і науки підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії у виші 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в розділі "Вступна кампанія 2019".

Наразі розміщені 2 блоки - для вступників на бакалавра і на магістра. У них є докладні роз’яснення про подання заяв та документів, мінімальні прохідні бали, пільговий вступ, додаткові бали та коефіцієнти, нюанси вступу та переведення на бюджет тощо.

У розділі про магістратуру великий блок питань присвячений "ЗНО в магістратуру" - вступу на ті спеціальності, куди треба складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ).

Як зазначили в прес-службі МОН, основна фаза вступної кампанії почнеться 1 липня, коли стартує реєстрація електронних кабінетів. Однак загалом процес вступу має кілька різних блоків. Наприклад, уже 13 травня почнеться реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступників у магістратуру низки спеціальностей.

За даними прес-служби, запитання-відповіді готувалися на основі тих запитів, які найчастіше надходили до МОН та приймальних комісій вишів від вступників у минулих роках. Найближчим часом також планується опублікувати Q&A щодо вступу на молодшого спеціаліста, а також відеороз’яснення та інфографіки за різними напрямами вступу.

Нагадаємо, за даними соцопитувань, більшість українців підтримують систему вступу до вищих навчальних закладів через зовнішнє незалежне оцінювання.

Відзначимо, Міністерство освіти і науки змінило умови вступу до вишів у 2019 році.