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Міноборони про вибух нафтобази в Бєлгороді: не вперше бачимо такі звинувачення

Фото: після вибуху на нафтобазі в Бєлгороді спалахнула пожежа (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони відмовилося підтвердити або спростувати інформацію про причетність України до удару по нафтобазі в російському Бєлгороді. Там підкреслили, що не вперше бачать такі звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Міноборони Олександра Мотузяника.

За його словами, Україна захищається від російської агресії на своїй території. Однак це не означає, що українські військові повинні нести відповідальність "за прорахунки і катастрофи" на території РФ.

"Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - додав Мотузяник.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба відмовився підтвердити або спростувати причетність України до удару по нафтобазі в Бєлгороді.

Зазначимо, вранці 1 квітня у російському Бєлгороді авіаційному удару піддалася нафтобаза. Після вибухів на паливному складі спалахнула масштабна пожежа. РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент на території РФ.

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