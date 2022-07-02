У Міноборони вперше показали роботу нових німецьких гаубиць PzH 2000

Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться в розпорядженні бійців ЗСУ і допомагають знищувати окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.
"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 "відпрацювала" по російським загарбникам на східних рубежах", - розповіли у Міноборони.
Також у відомстві наголосили, що головними перевагами такої техніки є: скорострільність, точність, ефективне використання боєприпасів і мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції.
Нагадаємо, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що САУ Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться на фронті.
Також ми писали, що всього Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.
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