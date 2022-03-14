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Міноборони Великої Британії: кораблі РФ відрізали Україну від морської торгівлі

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Понеділок 14 березня 2022 02:17
Міноборони Великої Британії: кораблі РФ відрізали Україну від морської торгівлі Одеський порт (Фото: dumskaya.net)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що ВМС Росії відрізали Україну від Міжнародної морської торгівлі. Блокування торгових шляхів здійснюється рядом кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

За повідомленням Міноборони Великої Британії, російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від Міжнародної морської торгівлі. Блокування здійснюють кілька військових кораблів у Чорному та Азовському морях.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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