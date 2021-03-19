Міноборони Туреччини заявляє про ракетний обстріл з Сирії

Туреччина зазнала ракетного обстрілу з Сирії. Ракети впали на безлюдні території в провінції Кіліс в південній частині країни, тому жертв та руйнувань немає.

Як повідомляється, після ракетного обстрілу з сирійської сторони, збройні сили Туреччини відкрили у відповідь вогонь по місцях, звідки було випущено ракети.

"На адресу РФ було направлено повідомлення про припинення вогню, виявлені цілі були негайно обстріляні. Наші війська в регіоні отримали попередження. Міноборони стежить за розвитком подій", - додали у військовому відомстві.