Міноборони Туреччини заявило про припинення військової операції в Сирії

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку ыз завершенням виведення курдських бойовиків із "безпечної зони" наразі немає необхідності у ще одній військовій операції в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції", - йдеться в заяві міністерства.

Агентство відзначає, що військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено.

Сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їхню зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої у вівторок між президентами Росії Володимиром Путіним і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, раніше курдські сили повідомили Сполученим Штатам про повне виведення військ із північно-східної частини Сирії, де Туреччина планує створити "безпечну зону" - відповідний лист командир курдських сил Мазлум Кобані надіслав віце-президентові США Майклові Пенсу.