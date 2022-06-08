У Міноборони повідомили, чого Україні бракує для перемоги

"В української армії є професіоналізм, є мотивація, але нам дійсно не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти ворога - армію РФ", - заявила заступниця міністра.

Маляр сказала, що про потреби армії повідомляють і Володимир Зеленський, і Офіс президента, і Міністерство оборони України.

Також в Україні розгорнута велика робота з громадянським суспільством, яке допомагає працювати з західними країнами.

"Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидже отримати це важке озброєння, яке нам необхідне вже зараз", - додала Маляр.