У Міноборони повідомили, чого Україні бракує для перемоги

Україні не вистачає тяжкого озброєння для перемоги над російською армією. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя з'явилася якнайшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.
"В української армії є професіоналізм, є мотивація, але нам дійсно не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти ворога - армію РФ", - заявила заступниця міністра.
Маляр сказала, що про потреби армії повідомляють і Володимир Зеленський, і Офіс президента, і Міністерство оборони України.
Також в Україні розгорнута велика робота з громадянським суспільством, яке допомагає працювати з західними країнами.
"Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидже отримати це важке озброєння, яке нам необхідне вже зараз", - додала Маляр.
Як зазначили у Міноборони, окупанти готуються до нових атак на українську армію. Вони посилюючи свою присутність на Запорізькому, Харківському напрямках та в тимчасово окупованому Криму.
Окрім цього, Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході і півдні України.