RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони повідомили, чого Україні бракує для перемоги

Фото: Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: РБК-Україна

Україні не вистачає тяжкого озброєння для перемоги над російською армією. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя з'явилася якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"В української армії є професіоналізм, є мотивація, але нам дійсно не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти ворога - армію РФ", - заявила заступниця міністра.

Маляр сказала, що про потреби армії повідомляють і Володимир Зеленський, і Офіс президента, і Міністерство оборони України.

Також в Україні розгорнута велика робота з громадянським суспільством, яке допомагає працювати з західними країнами.

"Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидже отримати це важке озброєння, яке нам необхідне вже зараз", - додала Маляр.

Як зазначили у Міноборони, окупанти готуються до нових атак на українську армію. Вони посилюючи свою присутність на Запорізькому, Харківському напрямках та в тимчасово окупованому Криму.

Окрім цього, Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході і півдні України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України