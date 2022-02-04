Міноборони вважає обстріл Києва малоймовірним: "Ніхто не піде на апокаліптичний спосіб"

Представник Міноборони зазначила, що в разі бойових дій жодне українське місто не застраховане від обстрілів і бомбардувань. Однак, за її словами, захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.

"Сьогодні дешевше і простіше захоплювати територію і впливати на політику інших країн гібридними методами", - додала Маляр.

Вона нагадала, що Київ та інші українські міста-мільйонники - це не тільки дорослі, а й діти. Тільки в столиці України проживає близько мільйона дітей.

"Ніхто не піде на те, щоб апокаліптичним способом знищити європейську столицю", - підкреслила заступник міністра.