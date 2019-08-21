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Міноборони Росії планує "вжити заходи" через дії НАТО

Новини » В світі    21.08.2019 - 15:21
Міноборони Росії планує "вжити заходи" через дії НАТО
Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Москва проведеь навчення в зв'язку з "напруженою обстановкою" на західному напрямку

Міністерство оборони Росії заявило, що вживе ряд заходів на західному напрямку, біля кордонів з Україною, Білоруссю, країнами Балтії та Польщею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Таку заяву в середу, 21 серпня, зробив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, відкриваючи засідання колегії міністерства.

"Військово-політична обстановка характеризується посиленням військової присутності НАТО в Східній Європі, розгортанням системи ПРО США в Польщі та Румунії, розширення військового співробітництва альянсу з Фінляндією і Швецією. Для нейтралізації загроз ми реалізуємо комплекс заходів", - повідомив Шойгу.

Він також зазначив, що на засіданні обговорять реалізацію планів діяльності Західного і Східного військових округів на найближчі 6 років, а також виконання травневих указів президента Росії 2012 і 2018 років, а також його доручень за підсумками нарад в Сочі.

Шойгу заявив, що в 2019 році планується провести понад 120 двосторонніх, командно-штабних і міжвидових навчань.

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала масштабні військові навчання, в яких візьмуть участь 128 тис. військових і 20 тис. одиниць техніки. Крім того, у навчаннях візьмуть участь представники ще 7 країн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ, після розриву договору про ракети середньої та малої дальності, має намір розгортати нові озброєння. Сергій Шойгу заявив, що такі дії будуть здійснюватися у відповідь США.

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