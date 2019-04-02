У Міноборони РФ назвали причину вибуху в академії Санкт-Петербурга

У Міністерстві оборони РФ після інформації про вибух в Санкт-Петербурзі у військово-космічній академії імені Можайського повідомили, що на місці спрацював невстановлений безоболонковий вибуховий пристрій. Про це повідомляє BBC.

У результаті вибуху постраждали четверо людей. Їх стан оцінюється як стабільний.

Зазначимо, що 2 квітня у військово-космічної академії імені А. Ф. Можайського, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, стався вибух. Вибух стався під час занять у одному з навчальних корпусів академії.

Також повідомляється, що Військова прокуратура Ракетних військ стратегічного призначення почала перевірку в зв'язку з пораненням військовослужбовців в академії.

Зазначимо, що Академія імені Можайського - політехнічний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для космічних військ, військ ППО-ПРО, військово-топографічного управління Генерального штабу та інших силових відомств.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень Мехікопостраждали щонайменше 14 осіб. Серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки. Причину вибуху не встановили. За попередньою інформацією, стався витік азоту і кисню.