RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони РФ "знайшло" військових в дитсадку Миколаєва

Фото: Міноборони РФ "знайшло" військових в дитсадку Миколаєва (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На офіційних сторінках Міноборони РФ з’явилась інформація, буцімто в дитячому садку №117 Миколаєва знаходяться військові ЗСУ. Насправді - це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Так зване міністерство оборони Росії пише на своїх офіційних сторінках, що в нашому дитячому садку №117 розміщені військові, що там є позиції артилерії та склади боєприпасів, - розповів він. - Це означає, що російські терористи збираються обстріляти цей дитячий садок. Це їхня звична тактика".

За словами Сєнкевича, насправді ніяких військових в дитсадочку немає.

"Сьогодні зранку ми зняли відео, у якому чітко видно, що нічого подібного тут немає. Що цей садок порожній. Раніше, у березні-квітні, тут тимчасово проживали біженці, але вони виїхали", - додав міський голова.

Як повідомлялося, раніше Міністерство оборони РФ заявило про військову техніку та особовий склад "націоналістичних формувань", нібито розміщених у школах Дніпра.

Нагадаємо, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення та спровокувати внутрішню напругу в нашій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв