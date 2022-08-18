Міноборони РФ "знайшло" військових в дитсадку Миколаєва

"Так зване міністерство оборони Росії пише на своїх офіційних сторінках, що в нашому дитячому садку №117 розміщені військові, що там є позиції артилерії та склади боєприпасів, - розповів він. - Це означає, що російські терористи збираються обстріляти цей дитячий садок. Це їхня звична тактика".

За словами Сєнкевича, насправді ніяких військових в дитсадочку немає.

"Сьогодні зранку ми зняли відео, у якому чітко видно, що нічого подібного тут немає. Що цей садок порожній. Раніше, у березні-квітні, тут тимчасово проживали біженці, але вони виїхали", - додав міський голова.