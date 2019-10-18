У Міноборони назвали умови повернення ЗСУ на позиції після відводу сил

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

На даний момент бойовики порушують умови розведення сил

Збройні сили України негайно повернуться на нинішні позиції на Донбасі у разі відновлення обстрілу з боку бойовиків після розведення сил. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Загороднюка, на даний момент бойовики не виконують умови щодо режиму тиші для початку розведення сил.

"Підрозділи Збройних сил будуть перебувати в готовності до негайного реагування на порушення домовленостей щодо відведення військ і в разі відновлення обстрілу займуть позиції відповідно до раніше визначених планів", - сказав міністр оборони.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, розведення сил на Донбасі можливо у випадку 7 днів перемир'я. За його словами, Україна чекає на висновки ОБСЄ про дотриманні цієї умови.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в нездатності забезпечити розведення сил на Донбасі. За його словами, Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі через націоналістів.