В Міноборони розповіли, як український "Бук" збив ворожий літак без жодного пострілу

Одна з українських ракетних батарей "Бук М1" збила ворожий літак без жодного пострілу. Російський військовий злякався звукових повідомлень про опромінення радаром.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на командира, героя України Ярослава Мельника в інтерв'ю агентству "АрміяInform".
За словами Мельника, після ввімкнення радара підсвічення, російський військовий зрозумів, що перетворився з мисливця у ціль й вирішив катапультуватись.
"Ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився", - розповів Мельник.
Зазначається, що "Бук" Мельника захищала Харківську область більше ніж пів року й за увесь час збила 28 повітряних цілей ворога, серед яких:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Тим часом нещодавно зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили за добу п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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