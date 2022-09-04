В Минобороны рассказали, как украинский "Бук" сбил вражеский самолет без единого выстрела

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на командира, героя Украины Ярослава Мельника в интервью агентству "АрміяInform" .

По словам Мельника, после включения радара подсветки, российский военный понял, что превратился из охотника в цель и решил катапультироваться.

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал Мельник.

Отмечается, что "Бук" Мельника защищала Харьковскую область больше полу года и за все время сбила 28 воздушных целей врага, среди которых: