В Міноборони розповіли Путіну, як зберегти обличчя

Україна боротиметься до звільнення всіх територій. А президенту РФ Володимиру Путіну, щоб зберегти обличчя достатньо забратися з території української держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу.
"Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно-визнаних кордонах. А зберегти обличчя Путін може, якщо забереться геть із наших територій", - заявила вона
За інформацією заступника міністра, обстановка на фронті залишається складною. За словами Маляр, бої досягли максимальної інтенсивності.
Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українське суспільство не піде на поступки і не буде шукати вихід для Москви.
У свою чергу радник голови ОП Михайло Подоляк раніше заявляв, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.
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