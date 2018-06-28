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У Міноборони розповіли подробиці наслідків обстрілів Залізного

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 13:49
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріл Залізного є злочином проти мирного населення

Внаслідок обстрілу бойовиками міста Залізне (Донецька область) в районі проведення операції Об'єднаних сил двоє мирних мешканців отримали осколкові поранення. Про це у ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Двоє мешканців селища Залізне зазнали осколкових поранень внаслідок мінометного обстрілу з боку окупантів. Це сталося вчора (27 червня 2018, - ред.) о 16:00, коли бойовики випустили кілька мінометних снарядів 82-го калібру безпосередньо по садибам згаданого населеного пункту", - зазначив Мотузяник.

Він додав, що даний випадок є злочином проти мирного населення та нехтуванням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли населений пункт Залізне.

Додамо, що упродовж минулої доби, 27 червня, бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів трьох наших бійців убито і трьох поранено. 

У Донецькій області через обстріл поранено двох місцевих жителів Внаслідок обстрілів бойовиків пошкоджені житлові будинки у н. п. Золоте-4
Теги публікації: обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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