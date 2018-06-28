У Міноборони розповіли подробиці наслідків обстрілів Залізного

Обстріл Залізного є злочином проти мирного населення
Внаслідок обстрілу бойовиками міста Залізне (Донецька область) в районі проведення операції Об'єднаних сил двоє мирних мешканців отримали осколкові поранення. Про це у ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Двоє мешканців селища Залізне зазнали осколкових поранень внаслідок мінометного обстрілу з боку окупантів. Це сталося вчора (27 червня 2018, - ред.) о 16:00, коли бойовики випустили кілька мінометних снарядів 82-го калібру безпосередньо по садибам згаданого населеного пункту", - зазначив Мотузяник.
Він додав, що даний випадок є злочином проти мирного населення та нехтуванням міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли населений пункт Залізне.
Додамо, що упродовж минулої доби, 27 червня, бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів трьох наших бійців убито і трьох поранено.