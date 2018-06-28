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В Минобороны рассказали подробности последствий обстрелов Зализного

НовостиОбщество    28.06.2018 - 13:49
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстрел Зализного является преступлением против мирного населения

В результате обстрела боевиками города Зализное (Донецкая область) в районе проведения операции Объединенных сил двое мирных жителей получили осколочные ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Двое жителей поселка Зализное получили осколочные ранения в результате минометного обстрела со стороны оккупантов. Это произошло вчера (27 июня 2018, - ред.) в 16:00, когда боевики выпустили несколько минометных снарядов 82-го калибра непосредственно по усадьбам упомянутого населенного пункта", - отметил Мотузяник.

Он добавил, что данный случай является преступлением против мирного населения и попранием международного гуманитарного права.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции О'объединенных сил боевики обстреляли населенный пункт Зализное.

Добавим, что на протяжении прошлых суток, 27 июня, боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Вследствие обстрелов трое наших бойцов были убиты и трое ранены.

В Донецкой области из-за обстрела ранено двоих местных жителей Вследствие обстрелов боевиков повреждены жилые дома в н. п. Золотое-4
Теги публикации: обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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