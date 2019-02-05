Міноборони Польщі анонсувало створення військ оборони кіберпростору

5 лютого було призначено уповноваженого в цій справі, ним став полковник Кароль Молєнда

Министерство национальной обороны создаст в Польше войска обороны киберпространства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Отмечается, что 5 февраля было назначено уполномоченного в этом деле, им стал полковник Кароль Моленда. Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что формирования этого вида войск является выполнением рекомендаций НАТО. Также появится новая структура - Национальный центр криптологии будет соединен с Инспекторатом информатики.

Государственный секретарь в Министерстве национальной обороны Томаш Здикот заявил, что количество кибератак в мире постоянно растет.

"Сегодня способность гарантировать безопасность национальных сетей и систем является одним из основных факторов, влияющих на национальную безопасность. Эти новые обстоятельства замечено в Североатлантическом альянсе. Уже на саммите в Уэльсе 2014 года НАТО предостерегло, что атаки в киберпространстве будут все более частыми, более сложными и потенциально разрушительными", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Польша обеспокоена заявлением ЕС относительно случаев коммерческого кибершпионажа, вероятно связанных с Китаем.

Напомним, министр обороны Польши Антони Мацеревич заявлял, что в Польше зафиксирован рост кибератак на различные институты.