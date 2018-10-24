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Міноборони підтвердило інформацію про одного загиблого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 12:53
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

Вчора бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціям ООС на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 23 жовтня 2018 року, загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Як зазначається, вчора бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціям ООС на Донбасі, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Вчора, внаслідок російської збройної агресії Україна, нажаль, знову понесла непоправну втрату. В ході бойових дій загинув один український захисник, 1984 року народження", - повідомив він.

Крім того, зазначається, що станом на 11:00 24 жовтня на Донбасі вже зафіксовано 2 прицільні обстріли позицій захисників України в районі Тарамчука та Кам’янки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) на Донбасі зафіксовано п'ятеро австралійців. 

Додамо, також повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 23 жовтня перетнули 46,3 тисяч осіб. 

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