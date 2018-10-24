Минобороны подтвердило информацию об одном погибшем на Донбассе военном

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/ato news)

Вчера боевики 9 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 23 октября 2018 года, погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как отмечается, вчера боевики 9 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ.

"Вчера, в результате российской вооруженной агрессии Украина, к сожалению, снова понесла невосполнимую утрату. В ходе боевых действий погиб один украинский защитник, 1984 года рождения", - сообщил он.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 11:00 24 октября на Донбассе уже зафиксировано 2 прицельных обстрела позиций защитников Украины в районе Тарамчука и Каменки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе зафиксировано пятеро австралийцев.

Добавим, также сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 23 октября пересекли 46,3 тысяч человек.