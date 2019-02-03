В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби бойових зіткнень з противником не зафіксовано

Протягом минулої доби, 2 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, протягом минулої доби окупанти здійснили 10 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил, з них - 7 на Луганському напрямку та 3 на Донецькому.

Бойовики з використанням гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, озброєння БМП та мінометів 82-го калібру обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Травневе, Хутір Вільний, Кримське, Луганське, Нижнє Лозове, Широкине, Красногорівка та Гнутове.

"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Їх було евакуйовано до військових мобільних госпіталів та надано необхідну кваліфіковану медичну допомогу. Стан здоров’я наших героїв - задовільний", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 3 лютого 2019

За даними Міноборони, від початку поточної доби, 3 лютого, обстрілів українських позицій з боку бойовиків не зафіксовано. Втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі на Світлодарському напрямку військові зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який намагався потрапити до позицій бойовиків. За словами затриманого, він хотів служити в лавах російсько-окупаційних військ.