ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 13:39
В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби бойових зіткнень з противником не зафіксовано

Протягом минулої доби, 2 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, протягом минулої доби окупанти здійснили 10 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил, з них - 7 на Луганському напрямку та 3 на Донецькому.

Бойовики з використанням гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, озброєння БМП та мінометів 82-го калібру обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Травневе, Хутір Вільний, Кримське, Луганське, Нижнє Лозове, Широкине, Красногорівка та Гнутове.

"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Їх було евакуйовано до військових мобільних госпіталів та надано необхідну кваліфіковану медичну допомогу. Стан здоров’я наших героїв - задовільний", - зазначили у відомстві.

Карта ООС на 3 лютого 2019

Ситуація на Донбасі станом на 3 лютого 2019

За даними Міноборони, від початку поточної доби, 3 лютого, обстрілів українських позицій з боку бойовиків не зафіксовано. Втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі на Світлодарському напрямку військові зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який намагався потрапити до позицій бойовиків. За словами затриманого, він хотів служити в лавах російсько-окупаційних військ.

За добу пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 32 тис. осіб Зниклий боєць 79 десантно-штурмової бригади опинився в полоні бойовиків
Новини України Министерство обороны РФДонбассводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся