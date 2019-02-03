На Донбасі затримали чоловіка, який намагався вступити до лав бойовиків

Фото: затриманий (facebook.com/pressjfo.news/)

Затриманий раніше був двічі судимий

На Світлодарському напрямку українські військові з підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) затримали чоловіка, який намагався вступити до лав бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, у суботу, 2 лютого, військові зі складу Об'єднаних сил помітили невстановлену особу в тилу своїх позицій, яка не реагувала на сигнали розпізнавання, через що була затримана.

Зазначається, що затриманим виявився громадянин України 1977 року народження. Чоловік раніше був двічі судимий на загальний термін покарання понад 15 років.

За словами затриманого, він намагався потрапити до одного з підрозділів російсько-окупаційних військ для проходження служби.

"За словами опитаного, в грудні 2018 р. через соціальну мережу "Одноклассники" з ним зв'язалася його однокласниця, громадянка Ш., яка переконала затриманого проходити військову службу в одному з підрозділів російсько-окупаційних військ, мотивуючи грошовим забезпеченням у розмірі 20 тис. рос. рублів. Після отримання згоди від затриманого, громадянка Ш. запропонувала перетнути лінію зіткнення та вказала місце, де його будуть очікувати бойовики", - розповіли у відомстві.

Наразі затриманого передано працівникам правоохоронних органів для проведення слідства та визначення міри покарання.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Бойовики 10 разів порушили перемир'я.