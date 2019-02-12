У Міноборони підтвердили поранення на Донбасі українського військового

Військовослужбовця евакуювали в мобільний госпіталь

За прошедшие сутки, 11 февраля, один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Министерства обороны Украины.

Как отмечается, военнослужащий был эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Защитнику предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

"В общем 11 февраля было зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. При этом противник выпустил более 30 мин калибров 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

На луганском направлении российско-оккупационные войска 4 раза вели прицельный вооруженные провокации по оборонительных позициях украинских военных. Все обстрелы произошли во второй половине минувших суток.

На донецком направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов украинских оборонительных позиций, из которых 5 раз применял минометы различных калибров, каждый раз выпустив по позициям ВСУ по несколько мин.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток вторника, 12 февраля, по состоянию на 6:00, обстрелов со стороны боевиков не было.

За минувшие сутки, 11 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 33 тыс. лиц.