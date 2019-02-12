Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На Донбасі спостерігається зростання потоку через лінію розмежування

За минулу добу, 11 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 33 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці в КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 50/70; "Мар'їнка" - 60/30; "Новотроїцьке" - 40/40; "Гнутове" - 40/30.

Вчора відзначалося збільшення потоку через лінію розмежування. Всього КПВВ перетнули 32,7 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7615 осіб і 935 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 6835 осіб і 1100 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6075 осіб і 1150 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3525 осіб і 810 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8705 осіб.

Нагадаємо, раніше в прес-центрі ООС повідомили, що окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення.

Зазначимо, Росія скликає Радбез ООН до 4 річниці підписання мінських угод.