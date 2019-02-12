Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб

На Донбасі спостерігається зростання потоку через лінію розмежування
За минулу добу, 11 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 33 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що сьогодні вранці в КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 50/70; "Мар'їнка" - 60/30; "Новотроїцьке" - 40/40; "Гнутове" - 40/30.
Вчора відзначалося збільшення потоку через лінію розмежування. Всього КПВВ перетнули 32,7 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше в прес-центрі ООС повідомили, що окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення.
Зазначимо, Росія скликає Радбез ООН до 4 річниці підписання мінських угод.