Міноборони підтвердило інформацію про загибель українського військового на Донбасі

За добу бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні проведення ООС

За минулу добу бойовики провели 33 обстрілу українських позицій в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, в результаті чого загинув один український військовий. Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони з питань ООС Дмитро Гуцуляк.

Як повідомили в Міноборони, на луганському напрямку вчора, 4 серпня, бойовики здійснили 12 обстрілів, з яких 10 були ідентифіковані як прицільні.

Під вогнем опинилися Новозванівка, Троїцьке, Кримське і Новолуганське.

На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь 21 раз.

З піхотного озброєння і БМП були обстріляні захисники Мар'їнки, Водяного, Широкіного, Чермалика, Гнутово та Авдіївки. Крім того, близько семи годин вечора під Широкіно бойовики застосували міномет калібру 82 мм.

"В результаті бойових дій загинув український військовослужбовців. Ще двоє поліцейських були поранені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в прес-центрі ООС повідомили, що 4 серпня на Донбасі загинув один український військовий.

Також повідомлялося, що 4 серпня з 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу двоє поліцейських отримали поранення.