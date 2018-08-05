В Минобороны подтвердили информацию о гибели украинского военного на Донбассе

За сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения ООС

За минувшие сутки боевики провели 33 обстрела украинских позиций в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, в результате чего погиб один украинский военный. Об этом сообщил во время брифинга спикер Минобороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщили в Минобороны, на луганском направлении вчера, 4 августа, боевики совершили 12 обстрелов, из которых 10 были идентифицированы как прицельные.

Под огнем оказались Новозвановка, Троицкое, Крымское и Новолуганское.

На донецком направлении боевики открывали огонь 21 раз.

Из пехотного вооружения и БМП были обстреляны защитники Марьинки, Водяного, Широкино, Чермалика, Гнутово и Авдеевки. Кроме того, около семи часов вечера под Широкино боевики применили миномет калибра 82 мм.

"В результате боевых действий погиб украинский военнослужащих. Еще двое полицейских были ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что 4 августа на Донбассе погиб один украинский военный.

Также сообщалось, что 4 августа с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела двое полицейских получили ранения.