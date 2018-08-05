На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, - ООС

Боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 4 августа 2018 года, погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Кроме этого, как сообщало РБК-Украина, в результате обстрела двое полицейских получили ранения.

За сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, противник обстрелял позиции ООС возле Широкино из 82-мм минометов. По данным разведки, двое боевиков погибли, один получил ранения.

В течение текущих суток, 5 августа, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Новозвановки и Широкино.

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Напомним, 4 августа с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела двое полицейских получили ранения.