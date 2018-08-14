У Луганській області бойовик цілився з автомата у представників СММ ОБСЄ

Бойовик спостерігав за автомобілями представників СММ в непідконтрольному уряду України селі Сміле

На західній околиці непідконтрольному уряду України населеному пункту Сміле (Луганська область) озброєний бойовик цілився автоматом типу АК в патруль ОБСЄ. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У звіті говориться, що п'ять співробітників місії прибули до логістичного комплексу на околиці села Сміле, де спостерігачі бачили дві вантажівки ("КамАЗ") і 15 чоловіків, у семи з них була зброя типу АК. Два представника місії вийшли з автомобілів для того, щоб зустрітися з представником збройного формування.

"Коли вони на шляху до воріт проходили повз другу вантажівку, там стояв один з чоловіків (у віці від 40 до 49 років), він зайняв позицію біля вантажівки, орієнтовно в 4 метрах від автомобілів СММ, і зняв з запобіжника зброю типу АК, яке він тримав на рівні талії", - йдеться в звіті.

Вказується, що чоловік спостерігав за автомобілями представників СММ весь час, який вони перебували у логістичного комплексу.

"У 11:03, залишаючи цей район, члени патруля місії бачили, як чоловік опустився на коліно і направив зброю на автомобілі СММ, які від'їжджали від місця. На той момент автомобілі були на відстані приблизно 5 метрів від чоловіка", - додали в СММ.

Нагадаємо, в червні на непідконтрольної українському уряду території Донбасу у населеному пункті Петровське озброєний бойовик погрожував представникам СММ ОБСЄ і не дозволив патрулям проїхати далі на окуповану територію.