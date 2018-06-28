У Міноборони підтвердили загибель трьох українських військових на Донбасі

Усі обстріли бойовиків, внаслідок яких загинули українські військові, характеризувалися як прицільні

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби, 27 червня 2018 року, загинуло троє українських військовослужбовців. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає прес-центр відомства.

"На жаль, минулої доби, внаслідок активних бойових дій троє наших захисників загинули. Ще три військовослужбовців Збройних сил України дістали поранень. Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які віддали життя у боротьбі за Україну", - сказав Мотузяник.

Він також відзначив, що цей злочин бойовиків не залишиться безпокараним.

"Як повідомляє наша розвідка, минулої доби влучним вогнем у відповідь наші військові знищили десятьох окупантів, та сімох поранили", - сказав Мотузяник.

Загалом за добу, що минула, всього зафіксовано 32 факти застосування ворожого вогню в бік позицій Об’єднаних сил, по всій лінії зіткнення, 4 з яких - з важкої зброї.

"Усі без виключення обстріли характеризувалися як прицільні. На більшість з них наші оборонці відкривали вогонь у відповідь", - повідомив речник Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що також на Донбасі в районі проведення операції ООС протягом минулої доби, 27 червня 2018 року бойовики обстріляли населений пункт Залізне.