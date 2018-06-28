В Минобороны подтвердили гибель троих украинских военных на Донбассе

Все обстрелы боевиков, в результате которых погибли украинские военные, характеризовались как прицельные

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение прошлых суток, 27 июня 2018 года, погибло трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, передает пресс-центр ведомства.

"К сожалению, минувшие сутки вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли. Еще три военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким воинов, отдавших жизнь в борьбе за Украину", - сказал Мотузяник.

Он также отметил, что это преступление боевиков не останется безнаказанным.

"Как сообщает наша разведка, за прошедшие сутки метким огнем в ответ наши военные уничтожили десятерых оккупантов, и семерых ранили", - сказал Мотузяник.

В целом за сутки, что прошлая, всего зафиксировано 32 факта применения огня в сторону позиций Объединенных сил, по всей линии столкновения, 4 из которых - из тяжелого оружия.

"Все без исключения обстрелы характеризовались как прицельные. На большинство из них наши защитники открывали огонь в ответ", - сообщил представитель Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции ООС в течение минувших суток, 27 июня 2018 года боевики обстреляли населенный пункт Зализное.