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В Минобороны подтвердили гибель троих украинских военных на Донбассе

НовостиОбщество    28.06.2018 - 13:20
Фото: Александр Мотузяник (uacrisis.org)
Фото: Александр Мотузяник (uacrisis.org)

Все обстрелы боевиков, в результате которых погибли украинские военные, характеризовались как прицельные

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение прошлых суток, 27 июня 2018 года, погибло трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, передает пресс-центр ведомства.

"К сожалению, минувшие сутки вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли. Еще три военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким воинов, отдавших жизнь в борьбе за Украину", - сказал Мотузяник.

Он также отметил, что это преступление боевиков не останется безнаказанным.

"Как сообщает наша разведка, за прошедшие сутки метким огнем в ответ наши военные уничтожили десятерых оккупантов, и семерых ранили", - сказал Мотузяник.

В целом за сутки, что прошлая, всего зафиксировано 32 факта применения огня в сторону позиций Объединенных сил, по всей линии столкновения, 4 из которых - из тяжелого оружия.

"Все без исключения обстрелы характеризовались как прицельные. На большинство из них наши защитники открывали огонь в ответ", - сообщил представитель Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции ООС в течение минувших суток, 27 июня 2018 года боевики обстреляли населенный пункт Зализное.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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