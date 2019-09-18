У Міноборони планують повністю перебудовувати ВМС

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що в рамках реформування Військово-морські сили будуть повністю перебудовувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Загороднюка "Радіо Свобода".

За словами Міністра оборони, під час анексії Криму Україна втратила більшу частину ВМС.

"У нас взагалі питання розвитку ВМС - це питання дуже серйозного перегляду. Тому що, як відомо, вийшла з Криму дуже невелика частина, деякі з них звільнилися після цього. І нам треба повністю перебудовувати ВМС. Тобто це питання не тільки особистого складу, це взагалі питання розвитку ВМС. Є нова концепція, яка була розроблена деякий час. Але, на жаль, мало з цієї концепції було реалізовано. Тобто ми повинні її зараз повністю вводити. І взагалі це повний перегляд того, яким чином буде ВМС розвиватися, - розповів Загороднюк.

Пріоритетним при перебудові ВМС стане розвиток інфраструктури та особового складу.

"У першу чергу, це розвиток інфраструктури. Є таке питання, як розвиток бойової інфраструктури та запобігання заходи ворожих сил з моря. Це перше. І, звичайно, розвиток самих кораблів. Тобто нарощування можливостей. І також це розвиток особового складу, тренування, зміна доктрини", - сказав міністр оборони.

Також Загороднюк зазначив, що розбудова ВМС займе не один рік, але почнуть найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Андрій Загороднюк повідомив, що Сполучені Штати Америки планують збільшити військову допомогу Україні в наступному році. За словами міністра оборони США підтвердили готовність підтримувати Україну на шляху реформ в оборонній сфері та сфері безпеки.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна і НАТО домовилися про активізацію військової реформи. Також сторони домовилися про продовження практики спільної військової підготовки.