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Міноборони відповіло Шойгу: перетворимо "уповільнення" на зворотний наступ

Фото: ЗСУ зроблять усе, щоб перетворити "уповільнення" окупантів на відступ (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські війські зроблять усе, щоб перетворити так зване "уповільнення" російських окупантів на відступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.

"Король "жестів доброї волі", міністр оборони Росії сьогодні заявив, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це "уповільнення" на старий добрий відступ. Або, як росіяни люблять говорити… зворотний наступ", - йдеться у повідомленні.

Заява Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що так звана "спецоперація" в Україні нібито "йде за планом", а "уповільнення" темпів наступу обумовлене прагненням мінімізувати жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков отримав ультиматум від Шойгу з вимогою капітулювати 26 лютого, через два дні після початку повномасштабного вторгнення. На це він відповів, що готовий прийняти капітуляцію з боку Росії.

В свою чергу Міноборони заявило, що РФ ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі.

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Міністерство оборони УкраїниСергей Шойгу