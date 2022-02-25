У Міноборони відзвітували про втрати РФ: понад 500 одиниць техніки і майже 3 тисячі солдатів

Міністерство оборони відзвітувало про втрати ворога. Українські військовослужбовці з початку вторгнення Росії вбили майже 3 тисячі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Міністра оборони Анну Маляр.
"З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати (орієнтовно). Станом на 15:00 танків до 80, бойових броньованих машин різних типів 516, літаки 10, вертольоти 7, особового складу 2800", - написала представник Міноборони.
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили про рекордні втрати ворога за першу половину дня 25 лютого.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з Чернігівського напрямку.