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У Міноборони визначили терміни вступу у військові навчальні заклади

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 16:19
У Міноборони визначили терміни вступу у військові навчальні заклади
Фото: призовники (atr.a)

Конкурсний відбір до внз відбудеться з 1 серпня

В Україні була перенесена вступна кампанія у вищі навчальні заклади через пандемію. У Міністерстві оборони повідомили, що вступні випробування та конкурсний відбір у військові вузи пройдуть з 1 до 18 серпня.

Про це повідомляє АрмияInform.

Повідомляється, що вступні випробування та конкурсний відбір на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" та професійної перед вищою освітою "професійний молодший бакалавр" заплановано провести з 1 по 18 серпня 2020 року.

Подання особових справ вступників безпосередньо у приймальні комісії триватиме до 1 серпня поточного року.

Командування Медичних сил Збройних сил України повинно забезпечити проведення медичних оглядів абітурієнтів, інші доконкурсних медичні процедури до початку вступних випробувань у військових комісаріатах, а з 1 серпня 2020 - безпосередньо в навчальних закладах.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти оприлюднило дати проведення основної та додаткової сесій Зовнішнього незалежного оцінювання. Так, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, а додаткова - з 23 липня по 11 серпня.

Крім того, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Министерство обороны РФвузывступна кампанія
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