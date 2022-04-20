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Міноборони пояснило збільшення ракетних ударів Росії по Україні

Фото: Міноборони пояснило збільшення ракетних ударів Росії по Україні (facebook.com)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони пояснили, чим можуть бути спричинена інтенсивність ракетних ударів по різних містах України останнім часом. Це пов'язують із помстою Росії, зокрема, через затоплення крейсеру "Москва".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

"Таке поняття як помста у росіян дійсно є. Ми часто спостерігаємо, що певні дії російської армії бувають нелогічними, оскільки рішення на їх проведення, вочевидь, приймаються більше на емоційному рівні. Наприклад, Російська Федерація втратила корабель "Москва", що спричинило невдоволення в російському суспільстві. Тому російській армії потрібно дати якусь відповідь, аби заспокоїти своє населення. В тому числі через жагу помсти кількість ракетних ударів збільшилася", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше військові експерти пояснили, коли закінчаться ракетні удари по Україні.

Додамо, нещодавно російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Львову. Відомо про сімох загиблих. Троє з 11 постраждалих у важкому стані.

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