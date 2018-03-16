Минобороны намерено взыскать 5,4 млн гривен с Львовского бронетанкового завода

Министерство обороны обратилось с иском к Львовскому бронетанковому заводу о взыскании на сумму 5,4 миллиона гривен. Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева, говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В частности, сообщается, что в декабре 2015 года Минобороны приобрело двигатели у Львовского бронетанкового завода. На тот момент договор был засекречен и условия договора не обнародовались.

Однако согласно информации присутствующей в иске Минобороны становится понятным, что в заказчики усомнились в качестве двигателей и справедливости цены.

Кроме того, на данный момент продолжается уголовное производство НАБУ, во время которого было установлено, что по договору по хозяйственному делу Минобороны и ЛБТЗ организовали закупку использованных двигателей В-46-6, как новых на сумму 28,5 млн гривен.

"Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - не новые, а б/у. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны", - сообщает НАБУ.

"По результатам проведения ряда экспертиз двигателей: экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой - следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству из-за коррупционного правонарушения", - уточняют в ведомстве.

В частности, была озвучена сумма, которая превышает 14,15 млн гривен. Также стало известно, что материалы дела уже открыты подозреваемым.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы, который базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. В среднесрочной перспективе основные усилия Украины будут направлены на обеспечение армии современными образцами вооружения и военной техники. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в существенно больших объемах.