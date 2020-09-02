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Пентагон заявив про плани Китаю подвоїти ядерний арсенал

США, Середа 02 вересня 2020 08:27
Пентагон заявив про плани Китаю подвоїти ядерний арсенал
Фото: Пентагон (wikipedia org)
Автор: РБК-Україна

Протягом наступних 10 років Китай має намір подвоїти свій ядерний арсенал. На даний момент в КНР налічується приблизно 200 ядерних боєголовок.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на доповідь Пентагону.

Згідно з документом, в наступні п'ять років військові Китаю хочуть довести кількість боєголовок, призначених для міжконтинентальних балістичних ракет, до 200 одиниць.

У Міноборони США попередили, що Китай, що розвиває технології доставки ядерної зброї на стратегічних бомбардувальниках, зможе запускати ядерні ракети з землі, повітря і моря.

У Пентагоні зазначили, що США непокоять не стільки масштаб нарощування ядерних сил Китаєм, скільки демонстровані Пекіном довгострокові плани посилення військової могутності.

З цієї причини раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив про необхідність зміцнювати ядерні сили США.

Видання нагадує, що доповідь Пентагону була оприлюднена на тлі спроб Вашингтона замінити договір СНО-III в сфері контролю над ядерними озброєннями між США і РФ на документ, який би включав в себе і КНР.

Нагадаємо, влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

США наполягають на залученні Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість.

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