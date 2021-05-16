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Міноборони Ізраїлю: ми збанкрутували військові можливості ХАМАСу

Автор: Артур Родивилов

Угруповання ХАМАС збанкрутувало, а його доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю має бути напоготові, очікується продовження боїв.

Про це заявив глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц, передає Times of Israel.

Повідомляється про кілька заворушень в центрі Ізраїлю, що свідчить про те, що міжетнічна напруженість, яка охопила всю країну в останні дні, можливо, вляглася.

Однак в Єрусалимі обстановка залишається напруженою. В районі Абу-Тор були підпалені дві машини, що належали євреям.

У районі Східного Єрусалиму, який був центром протестів, поліція зміцнила блокпост великими бетонними блоками.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що по їх території з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Відомство підкреслило, що продовжить захищати своїх громадян.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше читайте в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

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