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Міноборони Британії заявило, що "обстріляний" корабель рухався міжнародним коридором

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Лондон, Середа 23 червня 2021 16:44
Міноборони Британії заявило, що "обстріляний" корабель рухався міжнародним коридором Фото: британський есмінець рухався міжнародним коридором (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що есмінець HMS Defender рухався по міжнародно визнаному коридору. При цьому корабель Королівських ВМС прямував з Одеси до Грузії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

"Сьогодні вранці HMS Defender здійснював звичайний транзит з Одеси в напрямку Грузії. Як це нормально для цього маршруту, корабель увійшов в міжнародно визнаний коридор поділу руху і безпечно вийшов з цього коридору о 09:45 за Гринвічем", - заявив він.

Уоллес додав, що російські судна відстежували прохід британського есмінця.

"Як завжди, російські судна відстежували його прохід, а його екіпажу стало відомо про навчання неподалік", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидент доводить, що РФ поводиться агресивно і провокаційно в чорному і Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.

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