Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових

Українські захисники беруть участь у новій військовій програмі під керівництвом Британії у рамках операції "Орбітал".

Зазначається, що нещодавно міністр оборони Британій Бен Воллес відвідав тренування військових.

"Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє", - сказав він.

Повідомляється, що під час операціі "Орбітал" з 2015 до 2022 рік було підготовлено 22 тисячі українців.