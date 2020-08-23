Міноборони Білорусі пригрозило застосувати армію проти протестувальників

У неділю, 23 серпня, Міністерство оборони Білорусі заявило, що може залучити армію для розгону демонстрантів. Крім цього, поліція країни також готується до розгону протестувальників.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

Як наголошується, армія візьме під охорону пам'ятники та меморіали, біля яких повинні збиратися учасники акцій протесту.

"Ми не можемо дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей - сьогодні організовуються акції в цих священних місцях. Тому відсьогодні ми беремо їх під нашу охорону", - йдеться в повідомленні.

Демонстрантів попередили, що в разі "порушення спокою і порядку" вони будуть мати справу з армією.

"Категорично попереджаємо: у разі порушення порядку і спокою в цих місцях - ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, міністерство внутрішніх справ Білорусі також готується до акцій, які громадяни країни мають намір провести: міліція називає ці заходи "несанкціонованими" і попереджає про відповідальність.

Нагадаємо, сьогодні в містах Білорусі знову почалися масові демонстрації під назвою "Марш нової Білорусі": на вулиці вийшли тисячі людей, які мають ряд вимог.