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В Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью

Понедельник 15 апреля 2024 19:59
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В Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью Иллюстративное фото: в Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине не рассчитывают на мобилизацию большого количества людей после введения обязательного прохождения военно-врачебной комиссии для тех, кто после начала полномасштабной войны получили 2 и 3 группы инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Украине уже наблюдались вопиющие случаи с получением инвалидности в рамках коррупционных схем. Но о коррупционной составляющей можно будет говорить уже по итогам процесса прохождения ВВК людьми, которые получили группы инвалидности после вторжения россиян.

По словам Лазуткина, если будет большое количество людей, у которых не подтвердилась инвалидность, то на это обратят внимание правоохранители.

"О том, что там огромный мобилизационный потенциал, наверное, об этом говорить не приходится. Какой-то процент можно будет привлечь к службе в Силах обороны, но, прежде всего, мне кажется, что нужно мотивировать тех, кто готов и тех, кто сомневается, но понимает потребность защищать Родину", - добавил спикер.

Что предшествовало

Напомним, недавно Верховная рада приняла законопроект, согласно которому военнообязанные, которые получили инвалидность II и III группы с начала широкомасштабной войны, должны будут пройти повторную ВВК для подтверждения состояния здоровья.

По словам члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы очень возросло.

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