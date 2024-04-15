У Міноборони зробили заяву про повторну ВЛК для людей з інвалідністю

В Україні не розраховують на мобілізацію великої кількості людей після введення обов'язкового проходження військово-лікарської комісії для тих, хто після початку повномасштабної війни здобули 2 та 3 групи інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в Україні вже спостерігалися кричущі випадки з отриманням інвалідності в рамках корупційних схем. Але про корупційну складову можна буде говорити вже за підсумками процесу проходження ВЛК людьми, які отримали групи інвалідності після вторгнення росіян.

За словами Лазуткіна, якщо буде велика кількість людей, яким не підтвердили інвалідність, то на це звернуть увагу правоохоронці.

"Про те, що там величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину", - додав речник.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада ухвалила законопроект, згідно з яким військовозобов'язані, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи з початку широкомасштабної війни, мають пройти повторну ВЛК для підтвердження стану здоров'я.

За словами члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Вениславського, після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю ІІ та ІІІ групи дуже зросла.