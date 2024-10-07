В Минобороны нашли эффективный инструмент мобилизации добровольцев: о чем идет речь

Он отметил, что о необходимости таких изменений стало известно при коммуникации представителей МО непосредственно с командирами разных воинских частей.

Беженец пояснил, что военнообязанный или резервист может обращаться в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины или через рекрутинговую компанию Lobby X, выбирать себе вакансию в части, в которой желает служить, после чего проходить ВЛК. Это позволит добровольцу максимально быстро мобилизоваться.

По его словам, такая возможность была создана с принятием правительством недавнего Постановления, которое позволило военным частям без посредничества ТЦК и СП призывать на службу резервистов и военнообязанных.

"Создана эффективная сеть взаимодействия - платформа, которая помогает военному командованию найти мотивированных людей в свои подразделения, а желающим присоединиться к Силам обороны - избрать желаемую должность", - заявил Беженец.

Что еще известно об этом постановлении №1130

Ее разработало Министерство обороны Украины, чтобы внести соответствующие изменения в порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденных постановлением Кабмина № 560 в мае этого года.

Таким образом, командиры воинских частей теперь могут выдавать направления на ВЛК самостоятельно, а без участия ТЦК и СП комплектовать боевые части.

Важно отметить, что не каждая военная часть сможет мобилизовать добровольцев напрямую. Их список будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Детальнее о содержании Постановления - в материале РБК-Украина.